ضربة تركية ضد حزب العمال في سنجار وقوات عراقية تطوق مخيم مخمور

2023/05/23 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ لقي‭ ‬ثلاثة‭ ‬‮«‬مقاتلين‮»‬‭ ‬ايزيديين‭ ‬مرتبطين‭ ‬بحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬مصرعهم‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬نسب‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سنجار‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬‮ ‬ وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحاً‭ (‬2:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭) ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬استهدفت‭ […]

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