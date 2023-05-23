2023/05/23 | 22:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لماذا تتعثر دائما عملية إقرار الموازنة المالية في العراق، وتصبح مادة للمناكفات السياسية زمناً طويلاً، وكأنها المرة الأولى؟ لا توجد أسباب تدخل في باب القواعد العلمية لهذا التأخير، ولكن هناك ملاحظات على ظاهرة غير معهودة في تاريخ الموازنات المالية أهمها، عدم وجود اليات تنفيذية وبرلمانية لعرض تفاصيل الموازنة السابقة من حيث دراسة كيف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة مَن؟ ومع مَن؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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