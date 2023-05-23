موازنة‭ ‬مَن؟‭ ‬ومع‭ ‬مَن؟

2023/05/23 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لماذا‭ ‬تتعثر‭ ‬دائما‭ ‬عملية‭ ‬إقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وتصبح‭ ‬مادة‭ ‬للمناكفات‭ ‬السياسية‭ ‬زمناً‭ ‬طويلاً،‭ ‬وكأنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى؟‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أسباب‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬القواعد‭ ‬العلمية‭ ‬لهذا‭ ‬التأخير،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬ملاحظات‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬غير‭ ‬معهودة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الموازنات‭ ‬المالية‭ ‬أهمها،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اليات‭ ‬تنفيذية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬لعرض‭ ‬تفاصيل‭ ‬الموازنة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬دراسة‭ ‬كيف‭ […]

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