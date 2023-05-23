2023/05/23 | 22:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- الزمان: استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، كل على حده، دوقة أدنبرة، صوفي هيلين ريس، بحضور السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون وتسلم رشيد، رسالة خطيّة من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، في اثناء استقباله وزوجته شاناز إبراهیم أحمد، في قصر بغداد، دوقة أدنبرة، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوقة أدنبرة في ضيافة بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوقة أدنبرة في ضيافة بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوقة أدنبرة في ضيافة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).