دوقة‭ ‬أدنبرة‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬بغداد

2023/05/23 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭:‬‭ ‬استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جمال‭ ‬رشيد،‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حده،‭ ‬دوقة‭ ‬أدنبرة،‭ ‬صوفي‭ ‬هيلين‭ ‬ريس،‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬العراق،‭ ‬مارك‭ ‬برايسون‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬وتسلم‭ ‬رشيد،‭ ‬رسالة‭ ‬خطيّة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬استقباله‭ ‬وزوجته‭ ‬شاناز‭ ‬إبراهیم‭ ‬أحمد،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بغداد،‭ ‬دوقة‭ ‬أدنبرة،‭ […]

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