الاسدي يستذكر شهادة السيد الصدر: نتطلع لوصاياه وموقفه الوطني

2023/05/23 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان العراق يتطلع الى وصايا المرجع الشهيد السيد محمد الصدر وموقفه الوطني.وقال الاسدي في كلمة له في ذكرى استشهاد المرجع السيد الصدر وتابعها / المركز […]

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