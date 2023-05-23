ربح بنسبة 242% في عامين.. بيع قطعة أرض بسعر فلكي في دبي

2023/05/23 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع رجل الأعمال البريطاني، عمر كاماني، قطعة أرض فارغة في مدينة دبي الإماراتية مقابل 125 مليون درهم (أكثر من 34 مليون دولار)، ليحقق ربحًا بنسبة 242% بعدما اشتراها عام 2021 مقابل أقل من 10 ملايين دولار.

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