الحكومة تتوقع توفير 100 ألف فرصة عمل عبر انجاز مشروع التنمية

2023/05/23 | 22:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع طريق التنمية سيوفر 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى ومليون فرصة بعد إكماله وإنجازه، فيما أشار الى ان مسار القطار ضمن المشروع سيمر بـ(13 ) محافظة.

وقال الأسدي في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوضح في أكثر من مرة ان العراق سيبدأ بنهج اقتصادي جديد يجمع الأطراف العربية وغير العربية في المنطقة وخاصة دول الجوار الى منهج اقتصادي مستدام يضمن ازدهار وتطوير المنطقة"، مبينا أن "مشروع طريق التنمية هو العصب الجديد للاقتصاد العراقي".

وأضاف، أن "المشروع سيتضمن فقرات متعددة تزيد من كفاءة أداء الاقتصاد العراقي ومجتمعات الدول المجاورة"، مشيرا الى أن "الخارطة الاقتصادية في المنطقة هي تبادل تجاري مهم بين الشرق والغرب، والعراق يقع في جزء مهم بهذه المنطقة".

وأكد ان "الدول المدعوة لإطلاق مشروع طريق التنمية أكدت حضورها لمؤتمر وزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد يوم السبت المقبل وسيتضمن إطلاق المشروع"، لافتا الى أن "هذه الدول مهتمة بهذا المشروع الاقتصادي المهم".

وبين أن "المشروع حيوي وسيوفر استدامة مالية ومجتمعية والمحافظة على البيئة وفتح مجالات متعددة"، منوها الى أن "المشروع سيوفر كمرحلة أولى 100 ألف فرصة عمل، وممكن ان يصل الى مليون فرصة عمل عند إنجازه".

ولفت الى أن "المشروع سيتضمن موانئ ومدن صناعية وسكنية جديدة إضافة الى المطارات"، موضحا أن "تنفيذ المشروع سيكون باتجاه الصحراء بهدف استصلاح الأرض للزراعة وللصناعة وللتجارة، كما أن مسار القطار ضمن المشروع سيمر في 13 محافظة".

وذكر أنه "لا توجد اي مشكلة تواجه المشروع"، مبينا أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي يشرفان بشكل مباشر على المشروع بأدق التفاصيل".

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