2023/05/23 | 22:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل استخدام فلاتر الموبايل دافع لعمليات التجميل؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Xof-B2urck4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل استخدام فلاتر الموبايل دافع لعمليات التجميل؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل استخدام فلاتر الموبايل دافع لعمليات التجميل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).