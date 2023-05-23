2023/05/23 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ثلاث عجلات ومنع حدوث هدر بالمال العام في منفذ طريبيل الحدودي.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” بجهود ومتابعة دقيقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ثلاث عجلات محملة بمواد مخالفة لشروط الاستيراد بمنفذ طريبيل المركز الخبري الوطني.

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