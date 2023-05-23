القاسم يُعادل الكهرباء بالدوري الممتاز

2023/05/23 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق نادي الكهرباء مع ضيفه فريق نادي القاسم سلباً من دون اهداف، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده […]

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