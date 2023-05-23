2023/05/23 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 02N3A3ZsSjU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تزور العراق لأول مرة.. دوقة إدنبرة الأميرة صوفي تحمل رسالة بريطانيا | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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