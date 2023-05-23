2023/05/23 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الاعتراضات مرة ثانية في مصر على إزالة مقابر شخصيات عامة وتاريخية تقع في نطاق حي الخليفة جنوب العاصمة القاهرة، بدعوى المنفعة العامة.في وقت تقدم برلمانيون بطلبات إحاطة لوقف هدم المقابر وتطويرها لتصبح نقطة جذب سياحي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: اعتراضات على إزالة مقابر شخصيات عامة وتاريخية لـ"إنشاء كوبري".. وطلبات إحاطة برلمانية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر: اعتراضات على إزالة مقابر شخصيات عامة وتاريخية لـ"إنشاء كوبري".. وطلبات إحاطة برلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).