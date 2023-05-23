2023/05/23 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، الثلاثاء، عن اول تقرير يخص الفجوة السكنية في ديالى خلال 2023.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان “الفجوة السكنية وهي حجم الطلب الحقيقي للوحدات السكنية على مستوى ديالى بشكل عام وصل الى 23 الف وحدة”، مبينا أن ذلك “يعكس الفرق بين العرض والطلب الي يتنامى بمستويات عالية خاصة بعقوبة التي تستقطب نحو 30% من الطلب عام”.

واضاف، ان “الاستثمار لايغطي سوى اقل من 5% من الطلب على الوحدات السكنية و90% منه هي لشرائح ذات دخل اعلى من المتوسط ما يعني ضرورة دعم الاستثمار لبناء وحدات لذوي الدخل المحدود وهو يشكلون ما نسبته 90% من الطلب الحقيقي بالوقت الراهن”.

واشار الى ان “طرح مبدا الاراضي المخدومة مع قروض هو الحل الافضل لتقليل الفجوة السكنية في ديالى بالوقت الراهن لان الاستثمار لايمكنه احتواء الازمة رغم ضخ اموال طائلة في السنوات الاخيرة”.

وتشهد ديالى ازمة سكن خانقة خاصة في مراكز المدن الرئيسية ومنها بعقوبة في ظل تنامي التجريف الاراضي والبساتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الفجوة السكنية” ترتفع الى 23 الف وحدة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الفجوة السكنية” ترتفع الى 23 الف وحدة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).