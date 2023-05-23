ائتلاف المالكي: تصويت نواب الوسط والجنوب على الموازنة مشروط

2023/05/23 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الثلاثاء، ان نواب المحافظات الوسطى والجنوبية أبدوا اعتراضهم على عدم تحقيق العدالة بتوزيع الحصص المالية لمحافظاتهم اسوة بإقليم كردستان، فيما أشار انه في حال عدم انصاف المحافظات الوسطى والجنوبية سوف لن يصوتوا على الموازنة.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الخلل واضح في توزيع الحصص المالية للمحافظات الوسطى والجنوبية اذا ما تم مقارنتها بمحافظات اقليم كردستان”، لافتا الى “وجوب إعادة التوزيع بحسب النسبة السكانية ونسبة الفقر، فضلا عن حصول المحافظات المنتجة للنفط لـ 5% من البترودولار”.

وأضاف ان ” نواب المحافظات الوسطى والجنوبية ابدوا اعتراضهم على عدم تحقيق العدالة بتوزيع الحصص المالية لمحافظاتهم اسوة بمحافظات إقليم كردستان”.

وأشار الزيادي الى انه “في حال عدم انصاف المحافظات الوسطى والجنوبية سوف لن يصوتوا على الموازنة”.

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