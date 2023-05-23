قانون الموازنة أبرز الملفات.. تفاصيل اجتماع الحكيم والخزعلي

2023/05/23 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استقبالنا مساء اليوم سماحة الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، تداولنا في مستجدات المشهد السياسي والاجتماعي ومكانة العراق إقليميا ودوليا.أكدنا ضرورة دعم الاستقرار في العراق وتحويله إلى استقرار دائم وحمّلنا الجميع مسؤولية ذلك، أكدنا أيضا أهمية المضي بالاستحقاقات التشريعية ومنها الموازنة، وشددنا على ضرورة إقرارها وفق البرنامج الحكومي والأوليات الحكومية.

ظهرت المقالة قانون الموازنة أبرز الملفات..



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