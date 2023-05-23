2023/05/23 | 23:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، الثلاثاء،...

ظهرت المقالة مستشار رئيس الوزراء: طريق التنمية سيوفر 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى أولاً على المسلة.

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