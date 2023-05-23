2023/05/23 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطة مشددة لنجمه البرازيلي نيمار جونيور.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نيمار تقرر أن يستأنف المشاركة في التدريبات بحلول منتصف شهر يوليو/تموز المقبل.

ويبتعد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما عن الملاعب منذ أواخر فبراير/شباط الماضي بسبب إصابة في كاحل القدم، استلزمت عملية جراحية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار سيرافقه الصيف المقبل، بواحد أو اثنين من المختصين في العلاج الطبيعي، ليتابعوا حالته يوميا.

وقبل إصابته، قدم نيمار جونيور أداء رائعا منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 18 هدفا إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة.

وينتهي تعاقد نيمار مع بي إس جي في صيف 2025، ويقال إن هناك بندا يسمح بتمديده تلقائيا عامين إضافيين حتى صيف 2027.

وتكهنت تقارير صحفية عديدة في الأيام القليلة الماضية، أن النادي الباريسي يدرس بجدية بيع نجمه البرازيلي، في الصيف المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار تحت رقابة سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار تحت رقابة سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).