2023/05/23 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوق – زكي الحلي نادراً ما تجتمع الحكمة والرأي السديد في شخص ما وهو بعمر الشباب ، والندرة هنا والاستثناء يكون للانبياء والصالحين الذين خصهم الله بذلك ، فنجد دائماً الحكمة والموعظة والخبرة والعلم والرأي السديد نجدها لمن تجاوز الستين من العمر ، حيث الايام والسنين عبارة عن أعمال وأفعال وأقوال يعيشها ويمارسها الانسان ، […]

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