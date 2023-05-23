2023/05/23 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاذ الأمن – اخلاص علي الوزان في مصطلح الاعتيادي او الاقتصادي يفهم ان الملاذ الأمن هو الاستثمار بكل انواعه سواء في الذهب او العملات الورقيه او البنوك الودائع ولكن انا اتحدث هنا عن نوع اخر من الامن والامان وهو في مجتمعنا وحياتنا الطبيعيه والكل يبحث عنه ويريده ان يجعل منه ملاذا امنا هو الراتب الوظيفي […]

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