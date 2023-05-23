2023/05/23 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في التعليم وخيباته – سعيد عبد الهادي المهريج أن يصلني، عبر وسائل التواصل مثلما وصل الكثيرين، خبر مفاده أن العراق يدخل تحت التبعية الأكاديمية الأردنية في المجال الخاص بكليات الطب العام (البشري) مع دعوة (للخيرين) في بلدنا للتصدي للأمر والخروج عن الصمت واتهام وزارة التعليم بكونها سببا في هذا التدني..خروجنا أمر محزن ووصاية الجامعات […]

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