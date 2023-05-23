استخراج النفط ينهي الحياة على ارض السواد في البصرة

2023/05/23 | 23:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر النائب عن محافظة البصرة مصطفى سند، الثلاثاء، من مغبة استمرار عمليات استخراج النفط دون وجود حلول بيئة في محافظة البصرة، داعيا الحكومة لإنصاف المحافظة ضمن الموازنة.

وقال سند في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “كثرة المشاريع النفطية وشح المياه قد تحول البصرة إلى صحراء”، مبينا أن ” البصرة ظلمت كثيرا ويجب أن تنصف في موازنة 2023 “.

وأضاف أن “البصرة عملت على زيادة انتاجها 400 ألف برميل يوميا بسبب إيقاف تصدير النفط عبر كردستان ما تسبب بالضغط نحو بيئة البصرة وارتفاع عدد إصابات السرطان بسبب التلوث الكبير”.

واكد سند “على ضرورة منح المدنية حقوقها المشروعة لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين”، موضحا ان “موازنة العام 2023 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية والصحية نتيجة لعمليات استخراج و انتاج وتصدير النفط”.

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