شاهد بالفيديو.. ماذا سيحدث للتحالفات السياسية بعد اقرار الموازنة ؟

2023/05/23 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t7L1JlkavG0

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