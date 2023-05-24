فرص لأمطار غزيرة و(حالوب) في العراق الأربعاء

2023/05/24 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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تشير توقعات الطقس الى استمرار فرص هطول الأمطار في البلاد الاربعاء.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"تســــتمر فرص هطـــول زخــات مـــــن الامطار الليلــــة ويوم الاربعاء فــي مناطق متفرقة مـن مدن البلاد".

وتوقع "الكمية الاعلى مـــن الهطول تكون في الانبار".

وأضاف عطية "كــذلك تســــتمر فـــرص الهـــــطول والتقلبات الجوية يوم الخميس مع فرص غزارة واردة في مناطق من مدن شمال البلاد مصحوبة بهطول حبات من الحالوب خصوصا نينوى".

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