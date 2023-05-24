طالباني يعلق على اصرار حزبه بشأن اجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها

2023/05/24 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، على اصرار حزبه بشأن اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان في موعدها المحدد رغم أحداث جلسة الاثنين.

يذكر ان برلمان اقليم كردستان، شهد في جلسته الأثنين "أحداثاً صاخبة وعراكاً بالأيدي" بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لخلافهما بشأن ملف الانتخابات.

واستقبل طالباني عدداً من قادة الاتحاد ورئيس برلمان الاقليم وكتل الاتحاد البرلمانية في كردستان وأكد لهم دعم الاتحاد الوطني الكامل لهم ولرئيسة برلمان كردستان، والذين قاموا وبالاعتماد على النظام الداخلي لبرلمان كردستان بمنع خرق القانون في الجلسة الاخيرة لبرلمان كردستان، "وانتصروا لارادة المواطنين ومنعوا كسر هيبة البرلمان".

وخاطبهم بالقول "موقفكم بالامس لانجاح التجربة الديمقراطية في اقليم كردستان مبعث فخر للاتحاد الوطني، والمخلصين من ابناء الشعب والتواقين للديمقراطية والذين يريدون اجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد وعدم التلاعب بمصير واصوات المواطنين".

وأضاف "منذ بداية حدوث المشاكل السياسية والقانونية حول ملف الانتخابات، عمل الاتحاد الوطني الكوردستاني بكل مسؤولية للتوافق والاتفاق الوطني واتخذت الخطوات اللازمة بين جميع الاطراف السياسية باتجاه تعديل قانون الانتخابات بالتزامن مع تفعيل مفوضية الانتخابات بعيداً عن فرض الارادات، وتنفيذ تطلعات جماهير شعب كرستان وعدم استخدام مقاعد المكونات لحسم الملفات المصيرية كما شاهدناه بالامس ومع الاسف حدث مالم نرده ان يحدث".

وحول ممثلي المكونات وتحديد مصيرهم، قال طالباني :"نحن ومنذ البداية طالبنا بان يكون هناك تمثيل حقيقي للاقليات وعدم استخدامهم في الصراعات السياسية والحزبية".

في جانب آخر من حديثه، اوضح طالباني، الاوضاع العامة في اقليم كردستان والعراق لاعضاء كتلة الاتحاد الوطني، وقال: كونوا كعهدكم دوماً مستندين الى القانون في خندق الدفاع عن حقوق المواطنين ولاتسمحوا باستخدام المؤسسات الشرعية والقانونية للمصالح الحزبية وتشويه هيبة المؤسسات الوطنية".

‌‎وخلال الاجتماع، اعرب طالباني عن تفاؤله بتجاوز هذه المرحلة بدعم من المخلصين من ابناء الشعب والوطن، وقال: يجب ان تتعامل جميع الاطراف بكل مسؤولية مع الاوضاع الحساسة، ويجب ان يكون تحقيق المصالح الوطنية من اولويات مهامنا".

وقال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني: رغم المشكلة التي حدثت في البرلمان الا ان الاتحاد الوطني الكورستاني مصر على موقفه الثابت وابوابه مفتوحة للحوار والتفاهم باتجاه معالجة المشاكل واجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد".

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