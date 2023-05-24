الدوري السعودي.. كريستيانو رونالدو يقود النصر لهزيمة الشباب.. ماذا قدم؟

2023/05/24 | 00:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل كريستيانو رونالدو هدفا، قاد من خلاله ناديه النصر للفوز على نظيره الشباب بنتيجة 2/3، على أرض ملعب "الأول بارك"، الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الـ28 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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