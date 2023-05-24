2023/05/24 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية توزّع أكثر من ألف عقد مثبّت على الملاك بين الوزارات حراك نيابي لإنصاف الأجراء وإلزام الحكومة بإستحداث درجات جديدة بغداد – قصي منذر صوت اعضاء اللجنة المالية النيابية ،على مقترح لانصاف الاجراء اليوميين وتثبيت اصحاب العقود ،من خلال الزام الحكومة بفقرة في موازنة العام الجاري.واطلعت (الزمان) على المقترح الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي […]

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