2023/05/24 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ومينسك تستعرضان التعاون وفتح خط طيران مباشر السوداني ودوقة أدنبرة يبحثان أوضاع الآيزيديات ورشيد يتسلّم رسالة دعم بغداد – ندى شوكت بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،مع دوقة أدنبرة صوفي هيلين ريز ، العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني رحب في مستهل اللقاء بالدوقة ،وقدّم التهنئة […]

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