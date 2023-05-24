2023/05/24 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون يستذكرون إستشهاد الصدر وسط دعوات لإستلهام مواقفه النجف – سعدون الجابري احيا العراقيون امس ،الذكرى 25 لاستشهاد المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر ،وسط دعوات الى استلهام صلابة مواقفه في الحق لمواجهة الباطل.ورفع موظفو مجلس النواب امس ،صورا للصدر داخل قبة البرلمان في الذكرى 25 على إستشهاده.وشارك الموظفون في (وقفة استذكار للمرجع ونجليه […]

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