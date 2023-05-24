قرارات انضباطية بحق جماهير كربلاء والقاسم

2023/05/24 | 00:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبات وقررات انضباطية بحق جماهير فريقي كربلاء والقاسم في الدوري الممتاز.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمُناقشةِ تقريري المنسق الأمنيّ ومشرف مباراة ناديي القاسم وكربلاء التي جرت في ملعبِ النجف الأشرف ضمن منافساتِ الدوري الممتاز بتاريخ […]

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