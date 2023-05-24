اعتقال 16 أجنبياً حاولوا التسلل عبر زورق الى العراق

2023/05/24 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، عن اعتقال 16 أجنبياً حاولوا التسلل عبر زورق الى الأراضي العراقية من خلال محافظة البصرة.

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