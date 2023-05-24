تفاصيل اجتماع هيئة النزاهة الاتحادية والسفارة العراقية في ابو ظبي

2023/05/24 | 01:18 - المصدر: قناة التغيير

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عقدت هيئة النزاهة الاتحادية والسفارة العراقية في ابو ظبي والمجلس الاقتصادي العراقي بالتعاون مع مجلس العمل العراقي بابو ظبي ملتقى بعنوان (هيئة النزاهة الاتحادية والقطاع الخاص يداً بيد لمكافحة الفساد ودعم الاستثمار في العراق) في مقر السفارة العراقية في ابو ظبي وذلك في يوم الخميس 18/5/2023، وقد حضر الملتقى كل من السادة:1- معالي السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون المحترم.2- سعادة سفير العراق في دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري المحترم.3- السيد ابراهيم المسعودي البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي المحترم.4- وفد هيئة النزاهة الاتحادية الموقر الى دولة الامارات العربية المتحدة.5- القنصل العام لجمهورية العراق في دبي الاستاذ آماد عبد الحميد المحترم .6- المهندس ضياء الشكرجي رئيس مجلس العمل العراقي في ابو ظبي 7-الدكتور رافع الراوي عضو مجلس ادارة المجلس الاقتصادي العراقي.8-السيد اسامة الكبيسي عضو المجلس الاقتصاد العراقي.9- السيد غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي.10- السيد عبد اللطيف الكيطان عضو المجلس الاقتصادي العراقي.11- كادر السفارة العراقية في ابو ظبي.12- السيد محمد شاكر الزبيدي رجل اعمال عراقي.13- المهندس الاستشاري موفق الجبوري 14-العديد من رجال الاعمال العراقيين المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة.14- عدد من كادر المجلس الاقتصادي العراقي وقد أبتدأ الملتقى بعزف النشيد الوطني العراقي ومن ثم قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.ثم القى سعادة سفير جمهورية العراق في ابو ظبي كلمة رحب فيها بالسادة الحاضرين قائلا ( اتقدم بالشكر والتقدير لتلبيتكم دعوتنا بعقدِ هذا الملتقى المهم تحت عنوان (هيئة النزاهه والقطاع الخاص يداً بيد لمكافحة الفساد ودعم الاستثمار بالعراق) في مقر السفارة العراقية في دولة الامارات العربية المتحددة الشقيقة.



وهذا ان دل على شئ انما يدل على أهمية وثقل ودور رجال الاعمال العراقيين في دولة الامارات على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في بلدنا العزيز العراق ، وأشيدُ بالجُهود المخلصةِ التي بذلها الجميع، لتذليلِ العقبات وإنجاح انعقادِ هذه الملتقى والذي يعد فرصة لاستعراض جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد واستكشاف سبل تفعيلها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدنا العراق ،(كلمة سعادة السفير مرفقة )ثم القى معالي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون كلمة شكر فيها سعادة السفير الدكتور مظفر الجبوري والسيد ابراهيم المسعودي البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي على دورهما الفعال في انجاح هذا الملتقى والتنظيم الجيد لفعالياته وبين اهمية عقد هذا الملتقى لإدامة زخم الحملة الوطنية لمكافحة الفساد والابلاغ عن الفاسدين واهمية تفعيل الشراكة بين الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وتشكيلاتها وبين المنظمات و الاتحادات والمجالس المعنية بشؤون القطاع الخاص ورجال الاعمال والشركات.قائلاً ان هيئة النزاهة اخذت على عاتقها مهمة تطهير الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية في العراق من الفاسدين والمفسدين منذ اعلان دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم لبرنامج الحكومة ومنهاجها الوزاري الذي اعلن حرباً لا هوادة فيها على الفساد والفاسدين وسراق المال العام وصولاً لتخليص العراق من هذا الوباء والجائحة الخطيرة التي اكلت الاخضر واليابسوشكلت عائقاً كبيراً امام تطور القطاعات الاقتصادية والخدمية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والصحية والتعليمية وغيرها….الخ، وان نجاح هذه العملية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعاون الاجهزة الرقابية وشركائها من القطاع الخاص الوطني ، مبيناً نجاح هيئة النزاهة الاتحادية في ضبط عملية سرقة كبيرة للامانات الكمركية تقدر بعشرات المليارات من الدنانير والتي كانت مستمرة منذ فترة ولا أحد يجرؤ على الاخبار عنها والتحقيق فيها وان العمل جاري لاتمام التحقيق في القضية تمهيداً لعرضها على القضاء العادل لينال المجرمون جزائهم ، مما يشكل ضربة كبيرة لمظاهر الفساد والفاسدين في الموانيء والكمارك ، وشدد القاضي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية على ان ابواب الهيئة وتشكيلاتها مفتوحة امام القطاع الخاص للاخبار عن حالات الفساد المدعومة بالادلة والبراهين لتجنب الادعاءات الكيدية والمزيفة بعدها القى السيد ابراهيم المسعودي البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي كلمة رحب فيها بالحاضرين ، شاكرا سعادة السفير الدكتور مظفر الجبوري وطاقم السفارة العراقية في ابو ظبي على جهودهم لانجاح الملتقى وكذلك معالي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية المحترم على دعمه وتواصله مع القطاع الخاص الوطني (نص الكلمة مرفق)ثم تم عرض فيلم وثائقى عن نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية وحيثيات اصدار الامر الديواني بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفسادثم اعقبه قيام السيد ايمن داود البيضاني معاون مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية بتقديم شرح موجز عن تفاصيل عمل هيئة النزاهة وتشكيلاتها وانجازاتها خلال الفترة الماضية من تاريخ تشكيل الحكومة وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد والقضايا التي تم انجازها من قبل هيئة النزاهة الاتحادية.بعدها تم عرض فلمين وثائقيين قصيرين عن مبادرات المجلس الأقتصادي العراقي الوطنية والانسانية ( مبادرة الشفاء الوطنية ) والمبادرات الاخيرة للمجلس الاقتصادي العراقي وبضمنها تكريم منتخب الشباب الصاعد لنهائيات كأس العالم للشباب وتكريم المنتخب الوطني الفائز ببطولة خليجي ٢٥ ، بعدها تم فتح باب النقاش والمداخلات للسادة الحضور وتمت الاجابه عليها من قبل السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية والسفير العراقي.بعدها قدم السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون كتاب شكر وتقدير موقع من دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم الى سعادة السفير الدكتور مظفر مصطفى الجبوري لجهوده المبذولة في اداء واجباته الوظيفية.كما قدم معالي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون درعاً تذكارية لسعادة السفير العراقي تقديراً من هيئة النزاهة لجهوده المتميزة في مساندة جهود الهيئة .كما قدم معالي رئيس هيئة النزاهة كتاب شكر وتقدير لكادر السفارة العراقية في ابو ظبي لجهودهم المبذولة في اداء واجباتهم الوظيفية.• في ختام الملتقى تم التقاط الصور الجماعية التذكارية.• اعقب ذلك التوجه لمادبة العشاء التي اقيمت بالمناسبة.

لمشاهدة صور الاجتماع كاملة :

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