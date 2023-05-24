2023/05/24 | 01:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gv1Lh2CMOlo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي جاسم الغرابي : هنالك استقرار سياسي في العراق لكن بعض الدول الاقليمية لا يروق لها ذلك) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي جاسم الغرابي : هنالك استقرار سياسي في العراق لكن بعض الدول الاقليمية لا يروق لها ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).