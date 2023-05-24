مئة برلماني غربي يعترضون على تعيين الإماراتي سلطان الجابر رئيسا لكوب28

2023/05/24 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نحو مئة عضو في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي، الثلاثاء، إلى العودة عن اختيار رئيس شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية، سلطان الجابر، لرئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" المقبل في دبي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكتب هؤلاء "ندعوكم للضغط من أجل أن تتخلّى الإمارات عن تعيين سلطان الجابر" رئيسًا للمؤتمر، معربين عن "قلقهم العميق" من تعيينه، وذلك في رسالة وجهوها إلى كل من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، والأمين العام للأمم

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