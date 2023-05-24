وفاة مقدم البرامج السابق في “بي بي سي” رولف هاريس

2023/05/24 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – غيّب الموت عن 93 عاماً مقدّم البرامج السابق في “بي بي سي” الأسترالي رولف هاريس الذي أُدين عام 2014 بالاعتداء جنسياً على أطفال، على ما أفادت وكالة “بي ايه ميديا”.وذكرت الوكالة أنّ هاريس توفي في العاشر من أيار/مايو داخل منزله في قرية براي التي يتحدر منها والواقعة جنوب غرب […]

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