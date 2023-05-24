ريال سوسييداد يقترب من العودة الى دوري الابطال وخسارة جديدة لبرشلونة

2023/05/24 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان سيباستيان (إسبانيا) (أ ف ب) – بات ريال سوسييداد قريبًا من العودة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الاولى بعد 10 سنوات، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه ألميريا المنقوص 1-0 ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.وسجل الياباني تاكيفوزا كوبو هدف المباراة الوحيد بطريقة جميلة بعدما توغل عن الجهة […]

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