الحكومة تجدد برنامج المسافر الموثوق لتخفيف الضغط على المطارات

2023/05/24 | 01:45 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الحكومة الفيدرالية على تجديد برنامج المسافر الموثوق به للمساعدة في تخفيف الضغط على المطارات مع بدء موسم السفر الصيفي.قال وزير النقل عمر الغبرا إن برنامج المسافر الموثوق الجديد سيفتح خطوط فحص أمني مخصصة في ستة من أكبر مطارات البلاد بحلول 21 يونيو.يشمل الركاب المؤهلون أعضاء NEXUS والعسكريين وعمال الطيران، الذين سيكونون قادرين […]

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