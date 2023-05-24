السعودية وأمريكا توضحان أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

2023/05/24 | 02:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت السعودية وأمريكا، في بيان مشترك، الثلاثاء، التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع" في مدينة جدة السعودية.

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