بلد الوليد يهزم برشلونة ويواصل الصراع للهروب من الهبوط

2023/05/24 | 02:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل برشلونة الترنح بالخسارة بنتيجة (1-3) في مواجهة بلد الوليد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 بالليجا.وكان برشلونة قد خسر الجولة الماضية ضد ريال سوسيداد بنتيجة (1-2).وسجل أهداف بلد الوليد، أندرياس كريستنسن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، كايل لارين في الدقيقة 22، وجونزالو بلاتا في الدقيقة 73، بينما سجل ليفاندوفسكي […]

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