هل ستنجح الحكومة في حل مشاكل التعليم المزمنة في العراق؟

2023/05/24 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة التعليم؟ وكيف يمكن تعزيز التعليم الالكتروني في البلد؟

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