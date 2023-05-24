الإعلان عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

2023/05/24 | 03:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قاضي المحكمة العليا لمقاطعة نيويورك الأمريكية، خوان ميرشان، الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستبدأ في 25 آذار/مارس 2024.

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