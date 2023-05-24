فوز البلغاري غوسبودينوف بجائزة البوكر الدولية عن روايته

2023/05/24 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الكاتب البلغاري جورجي غوسبودينوف والمترجمة أنجيلا رودل بجائزة البوكر الدولية يوم الثلاثاء عن رواية "تايم شلتر (مأوى الوقت)" ، وهي رواية هزلية قاتمة حول الجاذبية الخطيرة للحنين إلى الماضي.

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