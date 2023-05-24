2023/05/24 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات الأميركية إلى شاب في التاسعة عشرة من العمر تهمة "تهديد" الرئيس جو بايدن بعدما اصطدمت شاحنة يقودها وعثر على متنها على شعار نازي، بعوائق قرب البيت الأبيض، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام شاب بتهديد بايدن بعد اصطدام شاحنته بعوائق قرب البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام شاب بتهديد بايدن بعد اصطدام شاحنته بعوائق قرب البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).