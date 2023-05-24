"طباخ بوتين": القوات الروسية ليست مستعدة لمحاربة الأوكرانيين

2023/05/24 | 05:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن رجاله "هم أقوى المقاتلين"، لكنه أقر بأن الجيش الأوكراني "خاض معركة شرسة، لا سيما في مدينة باخموت".

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