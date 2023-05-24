إجلاء جزيرة أميركية تحسبا لإعصار عملاق

2023/05/24 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت غوام سكّان مناطقها الساحلية تحسّبا لوصول ماوار، الإعصار العملاق الذي يُتوقّع أن يجتاح الجزيرة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ اعتبارا من الأربعاء.

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