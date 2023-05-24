إيلون ماسك يتحدث عن

2023/05/24 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقترح ماسك، بحسب الصحيفة، أن يكون تويتر جزءًا من جهوده لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي، موضحا أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين ميزاتها المتقدمة لمساعدة السائق.

وقال إن تويتر وتسلا يمكن أن يكونا شريكين مع شركة ذكاء اصطناعي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن ماسك أنشأ شركة ذكاء اصطناعي تسمى "أكس إيه أي".

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