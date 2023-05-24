ماذا نعلم عن ولي عهد الأردن قبل أسبوع من زواجه بالسعودية رجوة آل سيف؟

2023/05/24 | 07:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني عن موعد عقد قران وحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 يونيو/ حزيران 2023.

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