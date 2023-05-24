السعودية.. تشييع 3 أطفال قضوا بحريق ونصائح عند

2023/05/24 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت جنازة ثلاثة أطفال في منطقة تبوك "شمال غرب السعودية"، الثلاثاء، بعدما لقوا حتفهم في حريق منزلي قبل أيام، فيما نشرت مديرية الدفاع المدني عدة نصائح بعد تكرار تلك الحوادث، وفقا لما ذكره موقع "أخبار 24" المحلي.

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