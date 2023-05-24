البصرة.. تفكيك أكبر شبكة للاتجار وتهريب البشر عبر الحدود

2023/05/24 | 08:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأعلن جهاز المخابرات، اليوم الأربعاء، تفكيك أكبر شبكة للاتجار بالبشر وتهريب اشخاص باكستانيين عبر الحدود للدخول الى العراق، في محافظة البصرة.

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