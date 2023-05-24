غوتيريش ينتقد “الإخفاق” الدولي في حماية المدنيين بالحروب

2023/05/24 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء “إخفاق” المجتمع الدولي في “حماية” المدنيين خلال النزاعات المسلحة، مع تسجيل زيادة كبيرة خلال عام 2022 في عدد ضحايا المعارك وانعكاساتها الإنسانية.وقال غوتيريش إن “الحقيقة مروعة: يخفق العالم في الإيفاء بتعهداته لحماية المدنيين، تعهدات كرّسها القانون الإنساني الدولي”، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع […]

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