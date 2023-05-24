كريستيانو رونالدو مُشيداً بالدوري السعودي: سيكون ضمن أفضل 5 دوريات حول العالم

2023/05/24 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد كريستياتو رونالدو، لاعب نادي النصر، بدوري "روشن" السعودي، مؤكداً على أنّه سيكون ضمن أفضل 5 دوريات حول العالم.

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