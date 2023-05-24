غرامات وتعهدات.. العمل تطلق حملة لمكافحة عمالة الأطفال

2023/05/24 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة لمكافحة عمالة الأطفال، مسجلة في الوقت نفسه غرامات على أصحاب الشركات الذين يستغلون الأطفال ممن هم دون سن الـ 15 بمختلف الأعمال .

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض، إن "اللجان التفتيشية التابعة للوزارة شرعت بالبحث عن أي مخالفة قانونية تتعلق بعمالة الأطفال، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الشركات وأولياء أمور الأطفال الذين يجبرون أطفالهم على العمل"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأضاف، أن "هناك غرامات تفرض على أصحاب الشركات الذين يشغلون الأطفال تحت سن 15 سنة، مع أخذ تعهدات خطية من الآباء بعدم زج أطفالهم بتلك الأعمال، على أن يتم شمول أسرة الطفل في حال كانت تحت مستوى خط الفقر براتب الحماية الاجتماعية".

وتابع، أن "الحملة تهدف إلى مكافحة عمالة الأطفال وتطبيق قانون العمل العراقي"، مؤكدا "إجراء مسح ميداني تبين من خلاله وجود عدد كبير من الأطفال يعملون في مقبرة محافظة النجف الأشرف ومعامل الطابوق في بغداد، فضلا عن المناطق الصناعية".

ونوه بأن "بعض المناطق في بغداد والمحافظات سجلت تسربا كبيرا للتلاميذ من المقاعد الدراسية خلال هذا العام من أجل العمل، نتيجة تردي وضعهم المعيشي أو بسبب إجبارهم من قبل ذويهم على العمل".

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